〔欧元区经济〕非常规政策和高水平债务可能持续一段时间--ECB管委

路透巴黎4月21日电---欧洲央行(ECB)管理委员会成员诺亚周六称,高水平公共债务和非常规货币政策可能持续一段时间,因此各央行坚持抑制通胀非常重要.

诺亚似乎在淡化欧洲央行近期撤回证券市场计划(SMP)和长期再融资操作(LTRO)等举措的可能性.

"通胀预期得到稳定控制,"诺亚在金融稳定回顾报告(Financial Stability Review)中称.

"下一阶段我们可能必须要继续面对高水平的公共债务和非常规货币政策并存的情况.货币政策可能需要在一段时间内依赖各种工具."

诺亚警告称,政府债务处于和平时期前所未有的水平,可能会步入这样一种境地,即进一步实施财政刺激政策或许只能使消费者增加储蓄,因预计征税将上调.

"欧洲现在可能接近这种情况,"他称.

诺亚称,对公共债务可持续性的担忧,令人预期在某些情况下,央行将允许通胀上升以削减债务.

"经验显示,这种怀疑会导致主权债券利差扩大,"诺亚称."因此欧元区采取可信的财政整固是非常重要的."

诺亚称,一些经济学家和市场人士呼吁的暂时放松物价稳定目标,具有误导性.

"全球主要央行都在进行非常规干预...他们只有在通胀预期稳定的情况下,才能实现目标."(完)