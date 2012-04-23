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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 09:48 BJT

〔芝加哥期市〕美国大豆上涨,受中国需求及供应忧虑提振

路透新加坡4月23日电---美国大豆期货周一上涨,因来自主要买家--中国的需求强劲,以及南美产量预估下调提振价格.

芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期约SN2在亚洲盘初上涨0.5%,上周五5月大豆期约SK2触及七个半月高位.

CBOT 7月玉米期约CN2上涨0.3%,7月小麦期约WN2则略微下跌.

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