〔路透调查〕新西兰央行料连续第九次保持指标利率不变,明年或将升息

美国股市：基本收平，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透惠灵顿4月23日电---新西兰央行本周预计将连续第九次保持指标利率在纪录低位不变,因通胀温和和本币高企给其充裕空间继续观望.
参与路透调查的所有16位分析师均预期,新西兰央行周四上午9点(周三2100GMT)会议上,将决定保持2.5%的利率不变.
"没有调整货币政策的压力."花旗市场经济部门主管Paul Brennan称."我们预计未来将会升息,但这可能要等到2013年3月14日."
新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.5%,较上年同期上涨1.6%,第四季为上涨1.8%.[ID:nSB1497862].
新西兰央行对通胀并不感到担忧,预计直到明年通胀水平将维持在1%-3%的目标范围之内.[ID:nSB1497862].
近期调查表明经济前景改善.企业和消费者信心自低位上升、房屋价格反弹,尽管失业率在6.3%.
新西兰元兑一揽子货币=NZD今年迄今已上涨5%,令进口价格和通胀压力保持在低位,但有损出口和获利.
"经济背景走弱,但汇率仍很高."Westpac首席分析师Dominick Stephens称.
受访16位分析师中,稍过半数的人认为新西兰今年稍晚将会升息,但许多人认为下次加息时间将在明年.
新西兰第四季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.3%,第三季成长0.7%.[ID:nSB8526630].
分析师们预计明年新西兰经济成长将得以缓慢改善,届时基督城的重建工作也将加快.他们预计今年第一季GDP成长在0.5%.NZGDP1
新西兰央行总裁博拉尔德3月曾表示,新西兰元持续走强将降低进一步升息的必要性.他将在9月25日卸任.(完)
--编译 洪曦;审校 石冠兰/杜明霞
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。