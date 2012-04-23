〔路透调查〕新西兰央行料连续第九次保持指标利率不变,明年或将升息

路透惠灵顿4月23日电---新西兰央行本周预计将连续第九次保持指标利率在纪录低位不变,因通胀温和和本币高企给其充裕空间继续观望.

参与路透调查的所有16位分析师均预期,新西兰央行周四上午9点(周三2100GMT)会议上,将决定保持2.5%的利率不变.

"没有调整货币政策的压力."花旗市场经济部门主管Paul Brennan称."我们预计未来将会升息,但这可能要等到2013年3月14日."

新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.5%,较上年同期上涨1.6%,第四季为上涨1.8%.[ID:nSB1497862].

新西兰央行对通胀并不感到担忧,预计直到明年通胀水平将维持在1%-3%的目标范围之内.[ID:nSB1497862].

近期调查表明经济前景改善.企业和消费者信心自低位上升、房屋价格反弹,尽管失业率在6.3%.

新西兰元兑一揽子货币=NZD今年迄今已上涨5%,令进口价格和通胀压力保持在低位,但有损出口和获利.

"经济背景走弱,但汇率仍很高."Westpac首席分析师Dominick Stephens称.

受访16位分析师中,稍过半数的人认为新西兰今年稍晚将会升息,但许多人认为下次加息时间将在明年.

新西兰第四季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.3%,第三季成长0.7%.[ID:nSB8526630].

分析师们预计明年新西兰经济成长将得以缓慢改善,届时基督城的重建工作也将加快.他们预计今年第一季GDP成长在0.5%.NZGDP1

新西兰央行总裁博拉尔德3月曾表示,新西兰元持续走强将降低进一步升息的必要性.他将在9月25日卸任.(完)