〔中国央行〕完善人民币汇改条件更成熟,汇改信号助力内需--央行行长

* 当前进一步完善汇率形成机制改革条件更成熟

* 从中长期看,汇率的调整会给出明确信号使未来投资更偏重内需

* 利率市场化改革,贷款可先行

* 调控通胀,数量型工具为主的理由

* "池子"理论吸纳流动性效果不错

路透北京4月23日电---中国央行行长周小川日前表示,当前进一步完善汇率形成机制改革条件更加成熟,从中长期看,汇率的调整会给出明确信号使未来投资更偏重内需,并认为中国推进利率市场化改革的条件已基本具备.

在汇率改革稳步推进的同时,利率市场化改革的呼声也日益高涨.对利率的安排,以及宏观调控中数量型工具与价格型工具的权衡,周小川在接受财经专访时都做出了详细阐述.

他称,随着人民币汇率均衡点的接近,资本流动以及汇率波动的双向性日益明显,人民币单边升值的压力及其可能引发的负面效应亦渐趋缓解.汇率形成机制的改革水到渠成,人民币国际定价的主导权将由管控进一步让位于市场.

"从中长期看,汇率的调整会给出明确信号,使未来的投资更偏重内需(特别是服务业)部分,适当减少对出口产能的投资,从而在中期有助于推进面向内需的产业结构调整."他表示.

本月初,中国央行宣布扩大人民币汇率浮动区间.对此,周小川表示,随着人民币汇率浮动区间的扩大,市场供求力量将发挥更大的作用,央行更多的是在市场汇率波动超量时才去干预,其频率会降低,也更加灵活.

"当然央行也有各种手段在必要时对汇率进行管理和调节,以维护人民币汇率的正常浮动区间,风险是可以得到有效管控的."他并称.

对于汇率改革是"渐进"还是"跳升",周小川称,既然已经确定了渐进改革的战略,而且已经走了这么多年,差的也不是太多了,就应该坚持走下去.不必要一会儿渐进,一会儿"跳升","中国是一个大国,相信"渐进"数年,会达到目标."

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.

**利率市场化,贷款可先行**

周小川称,目前利率市场化改革可以进一步推进,也正在设计论证之中.贷款利率改革可先行一步,存款方面可通过促进替代性负债产品发展及扩大利率浮动区间等方式推进.

对于改革的路径,周小川认为,一个可选择的方案是,允许符合财务硬约束条件和符合宏观审慎性政策框架要求的合格金融机构,扩大自主定价权;以建立健全对竞争秩序的自律管理作为过渡,让上述机构开始实行利率自主定价.

同时,继续培育市场基准利率体系,健全中央银行利率调控机制,引导金融机构提高利率定价能力.近年来,人民银行在SHIBOR培育中就自律定价方面进行了积极而有益的探索,应继续完善和加强.这样,经过一定时间的过渡,会实现利率市场化.

2003年前,国内银行贷款定价权浮动范围只限30%以内,2004年贷款上浮范围扩大到基准利率的1.7倍.2004年10月,贷款上浮取消封顶;下浮的幅度为基准利率的0.9倍.并且允许银行的存款利率都可以下浮,下不设底.同时,银行间债券市场的利率也得到放开.

周小川并称,在通胀水平比较低的情况下推进改革,商业银行在自主定价过程中就有双向压力,表现在价格上就是有上有下的走势.反之,如果通胀比较高,人们会有价格上涨的预期,这样即使实现了自主定价,也容易出现价格单边走势,从而使得改革不得人心,易导致改革中途受阻,甚至夭折.

**应对通胀,数量型工具的考量**

采访文章透露出中国央行在调控通胀过程的两难.

周小川表示,通胀涉及到货币供应量是否过度,如有过度就应予以对冲.如果对冲充分,就不会导致明显的通胀.对冲充分了,把过量的部分都放"池子"里,将来通胀降下去了,可以再放出去.

"真正对通货膨胀形成压力的,还是在于舆论上对于对冲措施的批评.如果批评声音很大,可能会导致对冲不足,通胀就难以避免.存款准备金增多的时候,反对的声音会增强,一些部门和地区都会有意见,所以,对冲也是得罪人的."他称.

他并表示,假如使用公开市场操作的一些工具来对冲,影响就不那么直观,可是反对者一旦明白过来,还是会发出反对的声音,影响决策.另外,使用公开市场工具对短期市场利率会有较明显的影响.

为应对2008年金融危机刺激计划以来的通货膨胀,中国央行选择了以数量型工具为主的应对措施.2010年六度上调存款准备金,2011年再次六度上调,并在年末一次下调.最近一次调整存准,是今年2月下调50个基点.而同时公开市场操作也是央行手中利器.

对此,他解释称,中国的政策思维倾向于数量型工具,实际上起源于过去的集中性计划经济,在计划经济时期,供给和需求都按数量予以计划并分解下达,不注重价值规律,自然也就不重视价格工具.所以这一倾向有其历史原因,而且是始终就有的.

**对冲货币供应量,"池子"效果不错**

周小川称,要让货币供应量适度,很多办法都是可以想的.但是每一阶段都有自己的特点,从央行的角度看,对冲方式的变化也很多,只是很少有人注意罢了.一旦挑明,倒容易挑起争论.

"池子"是一种形象化的提法,当时主要是为了针对外汇储备增长过快导致货币供应量大幅增长提出来的,为了吸纳过多的流动性,应该说效果还是不错的.同时,这种概念可以有多种不同的实现方式,都是可以探讨的.

对于"热钱",周小川阐述了央行的基本看法:不用太惧怕"热钱",可以筑一个"蓄水池","热钱"来了就放在池子里,央行基本上对冲掉,不让它们去扩大货币供应量,减少对国民经济产生负面影响.以后"热钱"要走就让它走,赚点小钱也可以,毕竟赚得不多.

但他亦称,有不少部门和专家对"热钱"流入非常忧虑,在大家对国内通货膨胀不满意的情况下,"热钱"就成为指责的对象.所以"热钱"一定要管住.

不过,由于境内外利差明白地摆在那里,"热钱"有逐利的动机,在这种压力下,存款利率不要着急动.因此,实际负利率的存在是在各种因素的综合作用下形成的,并不是央行有意选择的结果.(完)