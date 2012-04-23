《独家新闻》黑莓手机制造商RIM聘用律师事务所Milbank推动公司重组

美国股市：基本收平，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透纽约/多伦多4月20日电---消息人士表示,黑莓手机BlackBerry制造商Research In Motion(RIM) RIM.TO已聘请律师事务所Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP制定一份重组计划,包括出售资产、寻求达成合资企业或专利授权交易.
这些消息人士称,作为RIM战略评估的一部分,该公司董事会正讨论如何提振其新BlackBerry 10操作系统的营收,以及可能开放其私有网络.
消息人士表示,这家陷入困境的加拿大智能手机制造商曾一度希望,通过与大型电信运营商的交易,使其营收增加多达40亿美元.
"这是一个非常成熟的策略,RIM在与运营商就此进行了大量讨论,"其中一名消息人士补充道.
在计划重组的同时,RIM正试图止住客户流向苹果(AAPL.O)旗下iPhone、及采用谷歌(GOOG.O)安卓(Android)系统的手机.
RIM最近一个季度录得1.25亿美元亏损,因该公司注销黑莓手机存货.在这之前的一个季度中,该公司受到表现不佳的PlayBook平板电脑更大的冲击.过去12个月,RIM股价已累计大跌75%,市值降至不到70亿美元.
Milbank和RIM的代表均拒绝置评.
过去数月,许多投行接洽RIM,以争取成为其金融顾问.但消息人士称,目前,除非决定出售一重要资产,或者收到竞争对手的收购要约,否则RIM预计还不会聘用投行.(完)
--编译 许娜;审校 张明钧
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。