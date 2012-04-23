〔中国基金〕八家新基金公司待批,台湾元大及群益参股公司名列其中

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海4月23日电---中国证监会近日首次公布基金公司设立的申请审核情况公示表,目前共有八家基金管理公司已递交设立申请,正等待证监会审核放行.其中包括台湾群益证券(6005.TW)旗下的群益投信及元大金控(2885.TW)旗下的元大投信分别参与的两家合资基金公司.
群益投信拟与华西证券在上海成立合资基金公司,持股分别为49%和51%;而元大投信拟与华润深国投信托公司在深圳成立合资基金公司,持股亦为49%和51%.两合资公司均处于征求意见阶段.
另外,中原证券拟与英杰华(AV.L)投资集团全球服务公司在上海成立合资基金公司,持股分别为51%和49%;三星资产株式会社拟与湘财证券在北京成立一家合资基金公司,双方各持股40%和60%.
根据证监会内部规定,基金公司设立的审核流程包括材料受理、征求意见、反馈、考试、谈话、现场检查、评审会、批复设立等八个主要环节.
中国相关法律规定,在合资基金公司中,外方股东持股上限为49%.目前国内逾70家基金公司中,约有一半为中外合资基金公司,例如摩根士丹利(MS.N)、瑞银UBSN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)等世界一流的资产管理公司均已成立合资基金公司.(完)
欲了解详情,请点选中国证监会网站 (here)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。