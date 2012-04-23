〔中国基金〕八家新基金公司待批,台湾元大及群益参股公司名列其中

路透上海4月23日电---中国证监会近日首次公布基金公司设立的申请审核情况公示表,目前共有八家基金管理公司已递交设立申请,正等待证监会审核放行.其中包括台湾群益证券(6005.TW)旗下的群益投信及元大金控(2885.TW)旗下的元大投信分别参与的两家合资基金公司.

群益投信拟与华西证券在上海成立合资基金公司,持股分别为49%和51%;而元大投信拟与华润深国投信托公司在深圳成立合资基金公司,持股亦为49%和51%.两合资公司均处于征求意见阶段.

另外,中原证券拟与英杰华(AV.L)投资集团全球服务公司在上海成立合资基金公司,持股分别为51%和49%;三星资产株式会社拟与湘财证券在北京成立一家合资基金公司,双方各持股40%和60%.

根据证监会内部规定,基金公司设立的审核流程包括材料受理、征求意见、反馈、考试、谈话、现场检查、评审会、批复设立等八个主要环节.

中国相关法律规定,在合资基金公司中,外方股东持股上限为49%.目前国内逾70家基金公司中,约有一半为中外合资基金公司,例如摩根士丹利(MS.N)、瑞银UBSN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)等世界一流的资产管理公司均已成立合资基金公司.(完)

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