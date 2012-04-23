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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 10:15 BJT

〔中国新债〕中电投集团周二将发行40亿元超短期融资券,期限180天

路透北京4月23日电---中国五大发电集团之一--中国电力投资集团公司周一公告称,将于
周二(24日)簿记建档发行40亿元人民币超短期融资券,期限180天(六个月).

  本期券为中电投集团今年第一期超短期融资券.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  中电投集团   300       40       6   4/24簿记建档   光大银行     AAA       4/25       4/26 
                                                     建设银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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