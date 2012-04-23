〔美国金融〕CFTC初步探讨外资行及美银行海外分支暂免执行衍生品新规

路透纽约4月22日电---金融时报周日报导称,美国商品期货交易委员会(CFTC)正在探寻方法,暂缓大型外资银行以及美国银行海外分支机构受计划中严格衍生品规则的管制.

计划实施的新规则旨在降低衍生品系统风险,包括更高的资本金要求、中央结算以及更严格的商业行为准则.

金融时报援引熟悉情况的人士报导,CFTC正考虑让掉期(互换,swap)交易商暂免遵守金融危机之后一系列衍生品交易监管举措.

该报导称,举例而言,CFTC正在研究一家美国银行的外国分支机构与外国业者的交易是否应免受一些衍生品新规制约,前提是该分支机构所在国家对金融监管机构采取严格监管举措.

金融时报报导称,一家外资银行的衍生品部门亦可能免于接受美国规则,如果其母国监管者制定规则密切参照CFTC规则的话.

2009年,20国集团(G20)同意"最迟"于2012年年底设立新的掉期规则.

包括摩根大通(JPM.N)在内的美资银行曾警告,如果其海外分支机构被迫遵守美国规则,就面临将业务拱手让给德意志银行(DBKGn.DE)和巴克莱(BARC.L)等同业的风险.

该报导称,CFTC主席詹斯勒(Gary Gensler)及其部下之间的内部探讨仅是初步的,尚未形成最终政策.(完)