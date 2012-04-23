〔全球经济〕欧元区危机阻碍欧洲和中亚新兴国家经济复苏--世界银行

路透华盛顿4月20日电---世界银行周五表示,欧元区危机的持续,给欧洲和中亚(ECA)新兴经济体正在展开的温和复苏带来伤害.世行还警告称,因对西方银行业有曝险,该地区有信贷紧缩的风险.

"该地区的经济复苏将放缓,这是显而易见的,因为面对欧元区的负面经济成长前景,该地区的大部分区域都非常易受到冲击,"世界银行的欧洲和中亚地区副总裁Philippe Le Houerou在简报会上表示.

该地区包括30个国家,从波兰和巴尔干到乌克兰及俄罗斯,及至中亚地带的苏联解体后产生的数个共和国.这里与欧元区之间存在着强有力的贸易和金融联系,正是这种联系帮助该地区经济在2000-2008年期间实现成长.

Le Houerou称,该地区今年的经济增速料将从2011年的5.5%下滑至3.4%,成为发展经济体之中增速最慢的地区之一.

"已然出现了一种模式,并且这种模式再度与整个宏观情况相一致,即经济复苏进程最急剧放缓的国家仍将是在东欧以及巴尔干地区,"他表示.

土耳其今年经济可能面临最大幅度的放缓,今年的国内生产总值(GDP)增长率料将从2011年的8%挫跌至2.9%.乌克兰的GDP增速料从去年的5.2%下降至2.5%.

Le Houerou指出,该地区也面临着信贷紧缩的风险,这是因为该地区与一些欧元区受困经济体的银行业存在金融一体化.

"...目前西方银行业正面临来自国内的压力,也面临在国内和新兴市场削减放贷的压力,欧洲和中亚地区有信贷紧缩的风险."他说.

据世界银行表示,希腊和意大利银行业拥有保加利亚整体银行系统资产的60%左右,并占阿尔巴尼亚的逾三分之一.克罗地亚银行资产将进一半归属意大利银行业.

Le Houerou表示,"当西欧银行业承压之时,该地区的信贷紧缩或将变成现实."

他也敦促该地区各国政府要采取财政和金融措施,以确保经济成长.

但他表示,由于该地区很多国家的国库最近几年已所剩无几,财政赤字大涨,因而公共债务飙升.

"眼下的主要问题是,该地区经济在放缓,外部情况困难,目前没有太多空间通过公共支出来进一步实施刺激政策."(完)