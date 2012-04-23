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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 10:21 BJT

〔韩国数据〕韩国4月1-20日出口同比增长7%,进口增10%--海关数据

路透首尔4月21日电---韩国关税厅周六数据显示,今年4月1-20日出口较上年同期增长7%,进口同比增幅为10%,期间录得贸易逆差.

关税厅网站(www.customs.go.kr)公布的数据显示,4月1-20日期间,韩国出口金额304.7亿美元,进口318.9亿美元,录得贸易逆差14.2亿美元.

关税厅未提供2011年4月同期的可比数据,但汤森路透数据显示,4月1-20日出口和进口分别较2011年同期增长7%和10%.

该数据表明,亚洲第四大经济体韩国的出口情势好于3月,但同比增幅仍远低于去年初的两位数水平.3月出口同比下滑1.4%.

中国、欧盟(EU)和美国是韩国出口的三大市场,合计占韩国总出货量的逾40%.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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