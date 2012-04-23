《中国报摘》--其他报纸重要消息4月23日(II)

--国家有关部门正在酝酿全面整顿混乱的PE税收秩序.业内人士表示,不少的地方政府出台了若干与中央政策精神相违背的促进股权投资发展的政策,而这些变相免税政策一定程度上助推了当前的PE泡沫.据悉,国税总局《合伙企业及合伙人所得税实施办法》(草案)有望近期出台,而这一文件将对目前各地参差不齐的合伙制PE税收制度进行集中清理.(完)