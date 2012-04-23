《中国报摘》--其他报纸重要消息4月23日(II)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**证券时报**
--据悉,中国创新基金--汇添富、华安短期理财基金产品上报方案中首次提及"约定收益率",可以像银行、信托等理财产品一样对投资者约定具体收益率,为公募基金头一遭.
--从相关人士处获悉,准备已有半年之久的可转债质押有望在5月推出,基金、保险有望增加对可转债的投资.
--中国一汽日前召开发布会,称"十二五"(2011-2015年)期间,将再投入105亿元人民币,提高红旗产品的研发能力,丰富产品系列.
**经济参考报**
--国家有关部门正在酝酿全面整顿混乱的PE税收秩序.业内人士表示,不少的地方政府出台了若干与中央政策精神相违背的促进股权投资发展的政策,而这些变相免税政策一定程度上助推了当前的PE泡沫.据悉,国税总局《合伙企业及合伙人所得税实施办法》(草案)有望近期出台,而这一文件将对目前各地参差不齐的合伙制PE税收制度进行集中清理.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/苏丹; 审校 杨淑祯
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。