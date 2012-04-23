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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 10:24 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月23日(II)

**证券时报**

--据悉,中国创新基金--汇添富、华安短期理财基金产品上报方案中首次提及"约定收益率",可以像银行、信托等理财产品一样对投资者约定具体收益率,为公募基金头一遭.

--从相关人士处获悉,准备已有半年之久的可转债质押有望在5月推出,基金、保险有望增加对可转债的投资.

--中国一汽日前召开发布会,称"十二五"(2011-2015年)期间,将再投入105亿元人民币,提高红旗产品的研发能力,丰富产品系列.

**经济参考报**

--国家有关部门正在酝酿全面整顿混乱的PE税收秩序.业内人士表示,不少的地方政府出台了若干与中央政策精神相违背的促进股权投资发展的政策,而这些变相免税政策一定程度上助推了当前的PE泡沫.据悉,国税总局《合伙企业及合伙人所得税实施办法》(草案)有望近期出台,而这一文件将对目前各地参差不齐的合伙制PE税收制度进行集中清理.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/苏丹; 审校 杨淑祯

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