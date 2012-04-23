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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 10:20 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜价格下跌,市场等待中国PMI数据

路透上海4月23日电---伦敦期铜周一回落,在全球最大铜消费国中国公布重要的制造业数据前,投资者保持谨慎.伦铜前一交易日曾攀升近2%.

汇丰控股将在0230GMT时公布中国制造业调查结果.

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