〔中国货币市场〕回购利率小幅回落,料月底考核及五一备付仍将推升利率

路透上海4月23日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一震荡向下.分析人士表示,经历连续两个交易日的升势后,资金利率的回落亦属正常调整.整体看,资金需求依然旺盛,呈现稳中偏紧之态.

上海一银行交易员指出,临近月底,受月末考核及五一小长假备付双重因素影响,资金必然会日益趋紧.

除了银行资金需求较旺外,券商亦在筹借资金.华北一银行交易员表示,近期券商放大杠杆成为资金需求扩大的又一推手.而扩杠杆与企业债发行加速不无关系.

"周五(资金利率)炒得比较高,七天、14天原来倒挂,说明七天价格过于高.从期限价差的角度看,七天也是恢复正常."上述上海银行交易员称.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:28 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.3392 3.404 -6.48 4,207.62

七天CN7DRP=CFXS 3.7847 3.9465 -16.18 381.08

14天CN14DRP=CFXS 3.9870 3.9581 2.89 214.35

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.3321 3.4043 -7.22 1,036.80

七天CHICNY7D=CFXS 3.7702 3.9841 -21.39 60.88

==============================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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