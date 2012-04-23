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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 10:20 BJT

《外汇动态》外资流入令美元/台币承压,但进口商买盘限制跌幅

0201GMT--美元/台币TWD=TP下跌,因外资流入台湾市场而承压,但本地进口商和石油公司买盘则限制跌幅.

交易员称,股市走软亦支撑美元/台币.两端均未发现台湾央行入市身影.

美元/台币下跌0.1%,至29.478.

台北的外资银行交易员称,外国投资者近期买入了台湾债券,且可能买入当地股票,因认为股价在近期下跌后,相比其他市场较为便宜.(完)

--编译 丁琦;审校 龚芳

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