《外汇动态》外资流入令美元/台币承压,但进口商买盘限制跌幅

0201GMT--美元/台币TWD=TP下跌,因外资流入台湾市场而承压,但本地进口商和石油公司买盘则限制跌幅.

台北的外资银行交易员称,外国投资者近期买入了台湾债券,且可能买入当地股票,因认为股价在近期下跌后,相比其他市场较为便宜.(完)