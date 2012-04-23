〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走软,市场在焦虑中等待中国数据的公布

路透惠灵顿/悉尼4月23日电---澳元和新西兰元周一早盘小幅下跌,因澳洲生产者物价数据非常疲弱,令该国更为接近降息,同时市场亦在焦虑中等待汇丰中国制造业数据初值公布.

市场等待定于0230GMT公布的4月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值.该数据在3月表现令人失望,若本月进一步自48.3下降,将令人更加担心中国经济硬着陆,并给澳元带来压力.