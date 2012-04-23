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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 10:35 BJT

〔中国新债〕重庆建工集团周四将发行7亿元中期票据,期限五年

路透北京4月23日电---中国重庆建工集团股份有限公司周一公告称,将于周四(26日)在银行间
债市簿记建档发行7亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                       (缴款日)
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 重庆建工集团   13       7       5    4/26簿记建档  兴业银行      AA        4/27       4/28
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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