《热点透视》阿根廷政府紧控页岩油资源,众石油巨头不会轻言放弃

美国股市：基本收平，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Raul Gallegos 编译 白云
路透纽约4月20日电---阿根廷石油企业YPF(YPFD.BA)被政府国有化,但事情也许还没有完.该国总统费尔南德斯很可能将对整个国内能源业进行彻底改革.即便如此,阿根廷巨大的页岩油储备在全球的地位还是相当重要,不容忽略.国有化不是好事情,但石油巨头们对阿根廷是避不开,躲不起.
并不只有布宜诺斯艾利斯不好客.从巴格达到莫斯科,到其它国家,开采页岩气这类资源的风险都很高.石油巨头已经学会与众多不友善的东道主相处,并且还财源广进.替代页岩油储备的难度加大,意味着想放弃阿根廷Vaca Muerta盆地不容易做到,这处盆地的页岩油储量能满足阿根廷未来约400年的需求.
费尔南德斯若继续在位四年,对那些页岩油企业来说不是什么乐事.迄今为止,YPF的回报一直还算差强人意.据瑞士信贷的数据,YPF在2010年实现了26%的资本投资回报率,同期资本成本率为17%.那都是在费尔南德斯强制要求石油企业汇回海外获利,并取消行业财政刺激措施之前的事情了.她现在宣布进行的是潜在收购的生产链公平竞赛.
委内瑞拉的油企之前就遭遇过这一切.总统查韦斯已调整过该国的能源立法,上调了能源税和采矿权使用费,并迫使外资企业接受对自己不那么有利的合作关系.艾克森美孚(XOM.N)和康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)双双从委内瑞拉出局,目前在这个西半球最大的重油出产国都没有一席之地.
而雪佛龙(Chevron)CHV.N灵活应对委内瑞拉左派风格政府的做法也许值得效仿.该公司不理会查韦斯喜欢企业攀附政府关系的意识形态倾向,在他上台后13年以来,保持着在该国业内的主要企业地位.如果查韦斯政府最后落入亲企业的反对派手中,雪佛龙的韧劲也只会让自己受益更多.
举个例子来说,艾克森美孚已经看到,其在总面积近750万英亩的Vaca Muerta盆地拥有的100英亩权益价值比美国Eagle Ford页岩油权益要稍稍大些,于是准备再向Vaca Muerta投资逾5,000万美元.Apache(APA.N)和雪佛龙也在阿根廷拥有页岩油权益.当然,想实现超过20%的投资回报率没那么快.但这些企业知道他们的业务将会是细水长流的.(完)
--译文审校 王冠中
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