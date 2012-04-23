沃尔玛“行贿门”揭墨西哥腐败文化

美国股市：基本收平，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
(本文由路透中文网编译提供)
路透墨西哥城4月22日电---不管你是全球最大零售商，还是街头小贩，想在墨西哥做好生意，最迅速有效的办法恐怕就是向官员行贿。
《纽约时报》周末报导称，沃尔玛(WMT.N)之前对墨西哥业务的内部调查发现，有数百笔共计逾2,400万美元的业务发展支出存在疑点，此后公司隐匿了这一调查。
沃尔玛称对此项指控非常关切。此事揭示墨西哥腐败文化根深蒂固，而许多国民已见怪不怪。
一项全球性调查认为，墨西哥企业在最可能海外行贿的企业榜单上排名第三，排名更前的是中国和俄罗斯企业。
40岁的摊贩Adrian Martinez想在墨西哥城再设个摊位的时候，他认为要取得许可，与其遥遥无期地等当局批准申请，还不如向“中间人”行贿。
据《纽约时报》报导，沃尔玛似乎也和Martinez的观点相仿。沃尔玛1991年时在墨西哥设立了第一家合资企业，此后迅速扩张为墨西哥最大的零售商，其网络包括逾2,000家店铺和餐馆。
墨西哥国立自治大学法律专家John Ackerman说：“对墨西哥人来说，这没什么好吃惊的。令人吃惊的是，他们居然留下了文件证据，但沃尔玛这件事其实没什么好吃惊的。”
墨西哥的行贿文化要追溯到殖民时期，沃尔玛也不是第一家因此被关注的企业。
墨西哥司法体系薄弱，且许多低阶公务员薪资较低，这助长了行贿风气。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。