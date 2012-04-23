中国因"毒胶囊"事件已抓捕数十人

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月23日电---中国最近曝出的“毒胶囊”事件使警方逮捕犯罪嫌疑人九人，刑拘45人，查获工业明胶胶囊7,700余万粒。
中国政府机构表示，有部分企业采用铬含量远远超标的工业明胶代替食用明胶制造空心胶囊。
公安部周日发表声明称，经过第一时间部署浙江、河北、江西等地公安机关迅速介入立案侦查，查封非法生产线80条。
“公安部对铬超标药用胶囊案件高度重视，每日对在侦案件指挥调度，”公安部在其网站(www.mps.gov.cn)发表声明称。
声明还表示，公安部“派员赴现场督办，强力推进案件快侦快破”。（完）
--编译：王燕焜 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。