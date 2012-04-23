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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 12:00 BJT

中国因"毒胶囊"事件已抓捕数十人

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月23日电---中国最近曝出的“毒胶囊”事件使警方逮捕犯罪嫌疑人九人，刑拘45人，查获工业明胶胶囊7,700余万粒。

中国政府机构表示，有部分企业采用铬含量远远超标的工业明胶代替食用明胶制造空心胶囊。

公安部周日发表声明称，经过第一时间部署浙江、河北、江西等地公安机关迅速介入立案侦查，查封非法生产线80条。

“公安部对铬超标药用胶囊案件高度重视，每日对在侦案件指挥调度，”公安部在其网站(www.mps.gov.cn)发表声明称。

声明还表示，公安部“派员赴现场督办，强力推进案件快侦快破”。（完）

--编译：王燕焜 发稿：张家伟

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