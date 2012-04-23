更正:〔日本债市〕公债早盘上涨,市场料日本央行将购买期限更长债券

(更正:因原文有误,内文第一段"2010年10月以来最低水平"应改为"2010年第三季以来最低水平")

路透东京4月23日电---日本政府公债价格周一上扬,令五年期和10年期日债收益率(殖利率)跌落至2010年第三季以来最低水平,表明市场预期,本周日本央行将采取进一步宽松措施并延长购买债券的持续期.

市场普遍认为,日央行将在周五会议上进一步放松货币政策,将65万亿(兆)日圆(7,965亿美元)的资产购买和贷款计划扩大5或10万亿日圆,新增额度将用于购买日本公债.日本央行或还会将购买操作截止期从2012年底延后至2013年6月.

日本央行亦料将扩大其买债的存续期.目前其买债计画的券种剩余期限最长为两年.朝日新闻周一报导称,日本央行将考虑把买债的券种的剩余期限扩大至三至五年.

一日本信托银行固定收益主管表示,"投资人早已反映过进一步宽松及延长购买公债的剩余期限,日本银行一直在积极买进短券.最新的报告清楚提及有可能扩大至五年,促使一些人扩大买进."

财务省周二将标售1.2兆(万亿)日圆的20年券,因此在这之前,20年券料将承压.

周一公布的路透一周日债调查显示,人气更加偏空,因反映了对日本央行本周放松举措的预期.

0257GMT 当日涨跌 上日

报价 (基点) 收市价

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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.105%

五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.265% -1.5 0.280%

10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.915% -1.5 0.930%

20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.700% -2.5 1.725%

30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.900% -0.5 1.905%

10年期公债期货<0#JGB:> 142.98 +0.25 142.73

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注:公债期货涨跌为点数.

若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)

--编译 肖群英/戴素萍;审校 隋芬/王丽鑫

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