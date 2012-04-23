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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 11:16 BJT

〔印尼经济〕政府称第一季外资直接投资较上年同期增长30.3%

路透雅加达4月23日电---印尼政府称,今年第一季外商直接投资(FDI)较上年同期增长30.3%,至51.5万亿(兆)卢比(56.1亿美元).此前评级机构穆迪在1月调高了该国的主权评级.

"虽然欧美等很多国家和地区经济放缓,但投资活动增长仍不错.这表明迄今采取的措施方向正确,而且印尼的投资环境变得更加有利,"负责投资的政府官员Gita Wirjawan说.

印尼去年FDI总计175.3万亿卢比,较2010年增长18%.(完)

--编译 艾茂林;审校 王丽鑫

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