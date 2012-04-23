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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 11:18 BJT

〔北京车展〕通用汽车希望中国市场凯迪拉克销量能赶上美国

路透北京4月23日电---通用汽车(GM.N)执行长周一表示,称希望中国市场凯迪拉克销量到2015-2016年赶上美国.

* 通用汽车CEO称,计划到2016年每年在中国新增一款凯迪拉克车型

* 通用汽车CEO称,第四季开始将在上海生产凯迪拉克XTS豪华轿车.

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