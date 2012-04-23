版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 11:16 BJT

〔北京车展〕宝马汽车预计今年中国销量实现两位数百分比增长--高层

路透北京4月23日电---宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)销售总监Ian Robertson周一表示:

* 预计今年中国销量实现两位数百分比增长

* 预计宝马集团全球年销量将再创纪录高位

* 宝马称仍有意在巴西建立一座工厂.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐