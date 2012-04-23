〔中国数据〕4月汇丰制造业PMI初值仍低于50,需宽松政策助力经济(更新版)

(新增分析师观点、市场反应和更多背景)

* 4月汇丰制造业PMI初值反弹至49.1--调查

* 该指数连续第六个月处在荣枯分水岭下方

* 分析师呼吁更多宽松政策为经济增长注入动能

* 图表: r.reuters.com/san77s

路透北京4月23日电---汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的4月初值数据,脱离上月触及的四个月低位,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭下方,呼吁更多宽松政策为经济增长注入动能.

分析人士指出,虽然经济增长呈现积极迹象,但需求等方面并未现强力反弹,未来仍需宽松政策配合.此外,制造商成本压力逐步缓解料有利于未来整体通胀水平的下降.

Markit提供的新闻稿显示,4月汇丰制造业PMI初值反弹至49.1.3月终值为48.3,为近三年来第二低位;过去三年最低水准则是去年11月触及的47.7.

"4月制造业PMI初值回升,这说明此前放宽政策的效果显现,所以对经济增长出现急剧放缓的担忧可以有所缓解."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌对此表示.

分项数据中,4月新订单指数自回升至48.9,上月为47.4.此外,产出指数、新出口订单、就业等分项指数也有不同程度回升.

屈宏斌指出,产出和需求的增长步伐保持在一个历史低水平位,就业市场也面临压力.这就要求在未来数月,能祭出更多的宽松政策."我们预计,二季度或进一步加大货币和财政政策的放松力度."他说.

国开证券宏观经济分析师杜征征表示,政策的定向放松以及实际融资利率的下降对中小企业产生一定正面影响,4月制造业PMI初值回升趋势是好的,但仍显力度不够.

不过对于政策放松力度,他较为谨慎的认为,未来政策以预调微调为主,流动性调控维持紧平衡状态,政策宽松是必要的,但也需趋于适度,避免经济波动较大.预计二季度将下调存款准备金率一次,但利率维持不变.

最新路透调查显示,未来中国经济将逐季回升,二季度增速将小幅反弹至8.3%.政策方面,受访者预计年内中国央行料继续持稳利率不变,但会逐季下调存准率50基点,届年末将降至19%.调查结果详情,请点击CNPOLL1

4月汇丰PMI初值虽有回暖,但并未对本地股、债市形成太大影响.北京时间11:00点,中国股市沪综指报2,404.332,跌0.11%.海外市场方面,对中国经济数据敏感的澳元AUD=D4、新西兰元NZD=D4均出现小幅上行.

中金公司首席经济学家彭文生周一在其报告中称,工业企业数据显示,伴随着库存增速的下降是销售收入的放缓,预计去库存可能继续持续一段时间,拖累经济增长.预计GDP(国内生产总值)环比增速在二季度轻微反弹,下半年加快,但同比增速围绕8.1%小幅波动.

中国1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降5.2%,为2009年9月以来首次下降,其中国企利润降幅近两成.分析人士指出,政府应进一步放松政策,以促企业效益增长.[ID:nSB1455708]

中国央行此前自2月24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内首次下调;前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降.

**制造业者成本压力缓解**

PMI预览分项数据中,当月投入价格指数自上月高位有所下降,表明制造业者成本压力有所缓解.然产出价格指数4月继续攀升,至六个月最高位,则说明消费者领域仍承受较大由制造商转嫁的成本压力.

"上游成本压力的逐步缓解,传导到下游企业仍需要3-6个月,不过整体看这有利于未来整体通胀水平的下降."杜征征说.

中国3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.6%,超出市场预期;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降0.3%,优于预期.市场普遍预期未来中国通胀将维持趋势性回落.路透季度调查显示,二季度CPI有望降至3.2%,全年基本保持平稳在3.4%.

中国国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示,中国通胀压力明显降低.1月CPI同比增速为近期高点,预计二季度CPI增速将明显下滑.随着通胀压力的释放,公共产品可能迎来价格改革的较好时期,水、电等领域可能陆续推出提价措施.[ID:nSB1502866]

是次PMI预览数据样本采集自4月12-19日之间.4月PMI终值则定于5月2日发布.

PMI初值数据以每月PMI调查总样本量的85%-90%为依据,力求对PMI最终数据作出准确预告.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.

由汇丰与Markit联合编制的预览数据基于PMI调查数据的先期分析制作而成,比同月的PMI最终数据提前约一周发布,并早于同类统计数据的公布时间.[ID:nSB1616111](完)