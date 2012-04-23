《中国公司债发行日程表》--4月23日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动. 试点公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司. 按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股 东大会核准的用途. 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) ============================================================================================ *复星医药 不超过30 15 5 询价区间5.40%-6.30% 瑞银证券 AA+ 4/25-4/27 ( 600196.SS ) 德邦证券/国泰君安证券 ============================================================================================ *鲁信创投 不超过8 4 5 预设区间6%-6.7% 齐鲁证券 AA 4/25-4/27 ( 600783.SS ) (山东鲁信投资控股集团提供担保) ============================================================================================ *万向钱潮 15 15 5 询价区间5.78%-6.50% 银河证券 AA+ 4/25-4/27 ( 000559.SZ ) (附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权) ============================================================================================ *新野纺织 不超过6 3 5 预设区间6.6%-7.6% 平安证券 AA 4/25-4/26 ( 002087.SZ ) (附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权) ============================================================================================ *天士力 不超过8 4 5 询价区间6.00%-6.50% 国信证券 AA 4/24-4/26 ( 600535.SS ) (附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权) ============================================================================================ *鹿港科技 不超过4 4 5 7.75% 华林证券 AA- 4/23-4/26 ( 601599.SS ) (附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权) (前四大股东以所持7,200万公司股票提供担保) ============================================================================================ *亿利能源 不超过16 8 8 7.30% 安信证券 AA 4/23-4/26 ( 600277.SS ) (附第5年末发行人上调票面利率与投资者回售选择权) (控股股东亿利资源集团提供担保) ============================================================================================ *长安汽车 不超过19.8 19.8 5 5.30% 海通证券 AAA 4/23-4/25 ( 000625.SZ ) (长安汽车集团提供担保) ============================================================================================ 注:*代表新增.(完) --发稿 李宏薇; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》