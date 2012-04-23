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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 11:19 BJT

〔中国新债〕浙江能源集团周四将发行20亿元短期融资券,期限一年

路透北京4月23日电---中国浙江能源集团有限公司周一公告称,将于周四(26日)在银行间
债市簿记建档发行20亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 浙江能源集团   40       20      12   4/26簿记建档  光大银行     AAA        4/27       4/28
                                                    中信银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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