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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 11:30 BJT

〔中国新债〕安徽交投集团周四将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透北京4月23日电---中国安徽省交通投资集团有限责任公司周一公告称,将于周四(26日)
在银行间债市簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 安徽交投集团   10        5      12   4/26簿记建档  招商银行      AA        4/27       4/28
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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