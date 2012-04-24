敬告客户:《亚洲原油展望》与《亚洲油品展望》两稿停发****

亲爱的客户，您好：

自4月23日起，《亚洲原油展望》与《亚洲油品展望》两篇稿件将停发，因为英文不再出稿，中文译稿亦将随之停发。

《亚洲原油展望》与《亚洲油品展望》两稿的直接提取代码--[ASIA/CRUCN]和[ASIA/PROCN]也将不再有文章更新。

路透每日发出原油市场与油品市场收盘稿，将在周五稿件中纳入下周展望内容，欢迎您按时点击浏览。