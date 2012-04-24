敬告客户:《亚洲原油展望》与《亚洲油品展望》两稿停发****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
亲爱的客户，您好：
自4月23日起，《亚洲原油展望》与《亚洲油品展望》两篇稿件将停发，因为英文不再出稿，中文译稿亦将随之停发。
《亚洲原油展望》与《亚洲油品展望》两稿的直接提取代码--[ASIA/CRUCN]和[ASIA/PROCN]也将不再有文章更新。
路透每日发出原油市场与油品市场收盘稿，将在周五稿件中纳入下周展望内容，欢迎您按时点击浏览。
上述调整带来的不便之处，请您见谅。有任何建议，欢迎您提出。(完)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。