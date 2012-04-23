〔中国债市动态〕现券收益率早盘持稳,但汇丰PMI反弹强化经济触底预期

路透上海4月23日电---中国银行间债市周一现券收益率早盘持稳,市场成交比较清淡.不过交易员表示,汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)4月初值回升,强化市场对于宏观经济在二季度前后触底反弹的判断,预计以国债为主的利率产品后市将面临一定调整压力.

"经济好转是目前的主流想法,反正国债我觉得机会不大,金融债嘛,因为前期调整比较多,还不好说,"上海一位大型券商交易员说.

他表示,周末国际货币基金组织获注资的消息并没有在市场上引起大的波澜,交易总体上比较清淡.他并认为,未来一段时间资金面都不会出现急剧紧张的情况,信用产品可能因此获益最多.

汇丰(HSBC)周一公布中国4月PMI初值为49.1,脱离上月触及的四个月低位,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭下方.汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌对此表示,"4月制造业PMI初值回升,这说明此前放宽政策的效果显现,所以对经济增长出现急剧放缓的担忧可以有所缓解."[ID:nSB1500638]

另外,全球主要国家上周五承诺向国际货币基金组织(IMF)提供4,300亿美元新资金,令其放贷能力增加逾一倍,以其保护全球经济不受欧元区债务危机的冲击.[ID:nST0515769]

剩余期限约为9.6年的国债110024券最新双边报价CN110024=CFXM为3.54%/3.52%,上一交易收报3.55%/3.52%

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一震荡向下.分析人士表示,经历连续两个交易日的升势后,资金利率的回落亦属正常调整.整体看,资金需求依然旺盛,呈现稳中偏紧之态.(完)