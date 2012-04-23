〔中国债市动态〕现券收益率早盘持稳,但汇丰PMI反弹强化经济触底预期

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海4月23日电---中国银行间债市周一现券收益率早盘持稳,市场成交比较清淡.不过交易员表示,汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)4月初值回升,强化市场对于宏观经济在二季度前后触底反弹的判断,预计以国债为主的利率产品后市将面临一定调整压力.
"经济好转是目前的主流想法,反正国债我觉得机会不大,金融债嘛,因为前期调整比较多,还不好说,"上海一位大型券商交易员说.
他表示,周末国际货币基金组织获注资的消息并没有在市场上引起大的波澜,交易总体上比较清淡.他并认为,未来一段时间资金面都不会出现急剧紧张的情况,信用产品可能因此获益最多.
汇丰(HSBC)周一公布中国4月PMI初值为49.1,脱离上月触及的四个月低位,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭下方.汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌对此表示,"4月制造业PMI初值回升,这说明此前放宽政策的效果显现,所以对经济增长出现急剧放缓的担忧可以有所缓解."[ID:nSB1500638]
另外,全球主要国家上周五承诺向国际货币基金组织(IMF)提供4,300亿美元新资金,令其放贷能力增加逾一倍,以其保护全球经济不受欧元区债务危机的冲击.[ID:nST0515769]
剩余期限约为9.6年的国债110024券最新双边报价CN110024=CFXM为3.54%/3.52%,上一交易收报3.55%/3.52%
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一震荡向下.分析人士表示,经历连续两个交易日的升势后,资金利率的回落亦属正常调整.整体看,资金需求依然旺盛,呈现稳中偏紧之态.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。