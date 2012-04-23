〔中国货币市场〕回购利率小幅回落,料月底考核及五一备付仍将推升利率(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海4月23日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一震荡向下.分析人士表示,经历连续两个交易日的升势后,资金利率的回落亦属正常调整.整体看,资金需求依然旺盛,呈现稳中偏紧之态.

上海一银行交易员指出,临近月底,受月末考核及五一小长假备付双重因素影响,资金必然会日益趋紧.

除了银行资金需求较旺外,券商亦在筹借资金.华北一银行交易员表示,近期券商放大杠杆成为资金需求扩大的又一推手.而扩杠杆与企业债发行加速不无关系.

"周五(资金利率)炒得比较高,七天、14天原来倒挂,说明七天价格过于高.从期限价差的角度看,七天也是恢复正常."上述上海银行交易员称.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.3398 3.404 -6.42 4,632.58

七天CN7DRP=CFXS 3.7862 3.9465 -16.03 430.17

14天CN14DRP=CFXS 3.9873 3.9581 +2.92 226.40

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.3333 3.4043 -7.10 1,115.75

七天CHICNY7D=CFXS 3.6900 3.9841 -29.41 87.88

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.9650 3.0450 92.00 376.33

七天<0#CN7DRPO=SS> 4.5000 2.0100 249.00 75.18

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.3500 3.2000 15.00 12.64

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.3763 3.4100 -3.37 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.8000 3.9700 -17.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.9900 3.9500 +4.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.3267 3.4000 -7.33 --

七天SHICNYSWD= 3.7642 3.9525 -18.83 --

三个月SHICNY3MD= 4.7450 4.7658 -2.08 --

===============================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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