〔中国企业〕华为2011年净利同比下跌53%,至116亿元人民币

路透北京4月23日电---全球第二大电信设备制造商--中国华为技术有限公司[HWT.UL]周一发布公告称,2011年公司净利同比下跌53%,至116.47亿元.

公告并显示,2011年公司收入2,039亿元人民币,同比增长11.7%.其中,来自电信网络设备的收入为1,501亿元人民币,为华为贡献了最多收入,但增速仅3.0%.

公告并称,净利润的大幅下滑,较大程度上受到汇兑损失的影响,由于人民币持续升值,2011年华为发生汇兑损失人民币48.76亿元.如果剔除汇兑损失的影响,净利润同比下降36.6%,盈利表现基本符合预期.

目前全球主要有五家大型电信网络设备供应商,除爱立信和华为外,还有诺基亚-西门子[NSN.UL],阿尔卡特-朗讯ALUA.PA和中国的中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK).(完)

--发稿 黄运涛; 审校 丁淑琴

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