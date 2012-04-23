〔中国企业〕华为2011年净利同比下跌53%,至116亿元人民币

美国股市：基本收平，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透北京4月23日电---全球第二大电信设备制造商--中国华为技术有限公司[HWT.UL]周一发布公告称,2011年公司净利同比下跌53%,至116.47亿元.
公告并显示,2011年公司收入2,039亿元人民币,同比增长11.7%.其中,来自电信网络设备的收入为1,501亿元人民币,为华为贡献了最多收入,但增速仅3.0%.
公告并称,净利润的大幅下滑,较大程度上受到汇兑损失的影响,由于人民币持续升值,2011年华为发生汇兑损失人民币48.76亿元.如果剔除汇兑损失的影响,净利润同比下降36.6%,盈利表现基本符合预期.
目前全球主要有五家大型电信网络设备供应商,除爱立信和华为外,还有诺基亚-西门子[NSN.UL],阿尔卡特-朗讯ALUA.PA和中国的中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK).(完)
--发稿 黄运涛; 审校 丁淑琴
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路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。