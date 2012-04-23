〔美国经济〕更多企业计划招聘雇员,因认为经济正在好转--NABE调查

美国股市：基本收平，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透华盛顿4月23日电---根据周一公布的一项调查,美国企业招聘计划的实施略有加快,且报告薪资上升的企业增多,表明经济复苏的动力正在加强.
全美商业经济协会(NABE)的产业调查显示,受访企业中有39%预期未来六个月本公司和本行业的雇员人数上升,比例高于1月调查的27%.
约48%企业预期雇员人数持稳,虽低于1月时的64%,但仍突显出就业市场在2007-2009年衰退以来复苏脚步缓慢.
本次调查是在3月20日至4月10日进行.受访的55家企业和行业组织并未全部对每个调查问题给予回答.
劳动力需求的小幅上升可能令企业提高薪资.约44%的受访企业称薪资正在增长,比例高于1月时的26%.
调查还显示,63%的受访企业预期美国经济今年第四季料较上年同期成长2.1-3%.
在1月调查中,60%受访企业预计经济增长率在这一区间.(完)
--编译 郑茵;审校
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。