《中国2012年已发行非公开定向债务融资工具一览表》--4月23日

路透上海4月23日电---以下为中国2012年已发行的银行间市场私募债(非公开定向债务融资工具)具体情况: 发行主体 发行时间 规模 期限 票面利率 主承销商 代 码 (亿元人民币) ----------------------------------------------------------------------------------- 华能国际 1月5日 50 3年 5.24% 建设银行 031217001 ( 600011.SS )( 0902.HK ) 奇瑞汽车 1月9日 10 1年 6.95% 国家开发银行 031229001 中泰化学(一期) 1月16日 5 1年 7.216% 兴业银行 031230001 ( 002092.SZ ) 中国铝业 2月9日 20 3年 4.96% 交通银行 031209001 ( 601600.SS )( 2600.HK ) 农业银行 北京汽车股份公司 2月9日 10 3年 5.70% 中信证券 031226001 中信银行 中泰化学(二期) 2月13日 5 1年 7.216% 兴业银行 031230002 江苏交通控股公司 2月21日 20 3年 6.09% 农业银行 031231001 国开行 首都机场集团 2月29日 50 6个月 4.84% 中国银行 031222001 建设银行 大唐集团 3月8日 20 5年 5.16% 交通银行 031207001 光大银行 华电国际 3月13日 50 3年 5.02% 建设银行 031232001 ( 600027.SS )( 1071.HK ) 首都公路发展集团 3月13日 30 3年 5.50% 建设银行 031234001 中航工业集团 3月14日 20 5年 5.18% 工商银行 031203001 建设银行 国电大渡河 3月15日 10 1年 6.70% 国开行 031233001 水电开发公司 华能澜沧江 3月19日 25 3年 6.20% 国开行 031235001 水电公司 建设银行 江苏国信资产 3月20日 20 3年 6.18% 兴业银行 031211001 管理公司 重庆化医控股集团 3月22日 10 1年 6.20% 光大银行 031225001 陕西有色 3月23日 30 3年 6.10% 兴业银行 031236001 金属控股集团 陕西煤化工集团 3月23日 20 3年 6.10% 兴业银行 031208001 国电集团 3月23日 30 1年 4.56% 国开行 031202001 北京保障性 3月26日 60 5年 5.20% 国开行 031219001 住房投资中心 建设银行 (每半年附发行人赎回权) 中国电力 3月27日 20 3年 5.10% 光大银行 031218001 投资集团 淮北矿业集团 3月28日 10 3年 6.10% 招商银行 031238001 龙源电力 3月29日 20 1年 -- 兴业银行 031220001 ( 0916.HK ) 20 3年(1+2) -- 兴业银行 031220002 山东黄金集团 3月30日 25 1年 6.06% 光大银行 031239001 深发展 广东粤电集团 3月30日 25 5年 5.37% 建设银行 031237001 农业银行 中国建筑 4月5日 13 3年 7.50% 工商银行 031242001 第四工程局 三一集团 4月9日 15 1年 6.50% 中信银行 031241001 北京住总集团 4月11日 12 3年(2+1) 6.00% 建设银行 031243001 山西潞安矿业 4月11日 20 3年 5.77% 中国银行 031240001 集团 中信银行 *佛山公用 4月13日 5 1年 7.10% 兴业银行 031244001 事业控股 *大唐发电 4月17日 50 3年 5.08% 建设银行 031245001 ( 601991.SS )( 0991.HK ) 农业银行 ----------------------------------------------------------------------------------- 合计 730 中国银行间市场交易商协会2011年4月底发布了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公 开定向发行规则》,正式启动私募债的发行,规则确定了"定向发行、有限转让、内部披露"原则,以 促进更多企业通过债市融资. 所谓非公开定向发行是指具有法人资格的非金融企业,向银行间市场特定机构投资人发行债务融 资工具,并在特定机构投资人范围内流通转让的行为.在银行间市场以非公开定向发行方式发行的 债务融资工具称为非公开定向债务融资工具. 非公开定向发行,放松事前严格的发行审核和信息披露,不再强制要求信用评级等市场中介服务, 缩小了信息披露范围,简化了发行注册条件.另一方面,通过限制交易流通来保障非公开定向工具始 终在定向投资人范围内流通,以此保护投资者利益. 在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券 (SCP)、私募债(非公开定向债务融资工具)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门 不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;其 余品种则由央行主导. 注:1.数据均来源于银行间市场交易商协会网站(www.nafmii.org.cn) 2.*代表新增. 3.欲浏览《2011年已发行非公开定向债务融资工具一览表》请点选[ID:nSB1404606].(完) --整理 李宏薇; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》 《中国2012年已发行非公开定向债务融资工具一览表》