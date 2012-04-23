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市场报道 | 2012年 4月 23日 星期一 12:40 BJT

《企业看点》--4月23日财务活动报导摘要

路透班加罗尔4月23日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 报纸Der Sonntag周日报导称,瑞士制药商罗氏ROG.VX放弃对基因测序公司Illumina(ILMN.O)的敌意收购后,正在考量其他选择.[ID:nL5E8FM26U]

* 英国星期日泰晤士报报导,美国私募股权公司First Reserve已聘请摩根大通(JPM.N)为其安排出售英国石油服务公司Acteon,售价约为10亿英镑(16亿美元).[ID:nL5E8FM29J]

* 英国星期日泰晤士报报导,英国第二大保险商英杰华集团(Aviva)(AV.L)料将宣布,下个月出售其美国寿险业务Aviva USA,该交易将令其承受10亿英镑(16亿美元)损失.[ID:nL5E8FM28D]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 王兴亚

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