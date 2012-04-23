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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 12:32 BJT

〔北京车展〕沃尔沃2020年前将在中国推出10款新车型--李书福

路透北京4月23日电---沃尔沃(VOLVb.ST)董事长李书福周一在北京车展间隙称,沃尔沃计划2020年前在中国推出10款新车型.(完)

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