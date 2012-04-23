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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 12:23 BJT

〔表格〕4月20日止当周外资买超日本股票--野村

路透4月23日电---以下是4月20日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 (1,235) (503) 21,944 26,603 (14,372)

印度 93 (19) 7,949 8,864 230

印尼 (83) 371 822 1,193 1,274

日本 1,764 1,924 16,570 20,325 21,712

韩国 (767) 13 7,536 9,385 (7,341)

菲律宾 56 97 258 508 1,327

台湾 (480) (1,199) 2,745 3,993 (9,680)

泰国 (53) 234 2,633 2,658 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 许娜;审校 李爽

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