版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 12:48 BJT

〔日本个股〕本田汽车将在中国投资460亿日圆建设汽车及发动机新厂

路透东京4月23日电---日本本田汽车(7267.T)周一称,将在中国投资460亿日圆建设一家汽车新厂和一家发动机新厂.

这家日本汽车制造商表示,这些工厂计划在今年底前开工建设,并计划在2014年投入生产.

本田汽车称,该汽车装配厂最初年产能将达12万辆,之后将提高至24万辆.(完)

--编译 许娜; 审校 高琦

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐