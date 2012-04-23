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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 12:53 BJT

〔北京车展〕三菱汽车拟2014年前开始在中国生产Mirage小型车

路透北京4月23日电---日本三菱汽车(7211.T)社长益子修周一表示:

* 希望2014年前开始在中国生产Mirage小型车

* 计划中国市场Mirage年销量至少达到10万辆

* 计划2015年中国销量达30万辆,2011年为16.4万辆.(完)

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