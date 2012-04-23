《美国经济焦点》汽油需求反弹:是经济因素、天气原因还是数据作祟?

撰稿 Ayesha Rascoe/Selam Gebrekidan 编译 洪曦/戴素萍

路透4月23日电---根据上周公布的数据,长达数年之久的美国汽油需求下降趋势有可能见底回升.然而,较大的统计差异和反常的温暖天气仍令许多人对这一趋势抱有疑问.

美国石油协会(API)周五公布,3月美国汽油需求较一年前扩增3%至900万桶,为连续第二个月增长.

其他两项关键的美国汽油消费指标显示,汽油消费趋势若非回升、就是下降趋势正在放缓.

美国政府能源统计机构报告称,截至4月13日的四周内,美国汽油消费估计值较去年同期下降2.8%,为六个月来最小降幅.美国能源资料协会(EIA)2月终值将在周五公布,其中将包括每周数据中未收录的出口等额外数据.

万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse称,以四周平均值计算的汽油消费量降幅放缓至5%,上月时为6.6%.SpendingPulse是根据万事达卡支付网络的数据、加上现金及支票付款来推估汽油用量.

虽然数据采样规模不同,但重要的是趋势相当一致:2月美国每日汽油消费量约800万桶,占全球石油消费量的近十分之一,而自2007年的每日逾900万桶的记录高点稳定下滑趋势让价格受到压制,且让交易商感到气馁.

虽然诸多迹象显示,随着气油价格逼近每加仑4美元,导致汽油消费一度加速下滑,但当前消费量降幅趋缓的现象却存在着一些重大警讯.尽管经济和价格可能均是当中成因,但是这个冬季极为温和的气候可能是更大的因素.

"让我们回想上一年的景况,大西洋中部和新英格兰各州在当时受到一周又一周的暴风雪袭击.人们减少开车出门."American Fuel & Petrochemical Manufacturers主席Charles Drevna说.

"再看看今年冬天,气温达到了华氏60度(摄氏16度)."

API首席分析师John Felmy表示,汽油需求增加,意味着零售经济正在好转,但要判断原油消费是否真正抬头还太早.

他表示,实际上用于城市地区的新配方汽油(reformulated gasoline)消费量在3月下降,因油价走高令驾车人士选择公共交通.

"数据透露出好坏不一讯号."Felmy说."尽管总体来看是连续第二个月增加,但实际上从新配方汽油或常规汽油(的数据)上能看出很大不同."