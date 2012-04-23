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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 13:20 BJT

〔投行观点〕澳新银行调降第二季金价与镍价预估

路透4月23日电---澳新银行周一调降第二季大宗商品价格预估,将黄金价格预估调降1.4%,目前预计第二季末金价为每盎司1,740美元,年底升至1,820美元.

其并将镍价预估调降约4%至每吨19,484美元.

澳新银行现预计,第二季布兰特原油与美国原油每桶差价为16美元,前次预估为15美元.

"我们预计第二季走势将继续动荡,之后随着宏观形势改善,市况会在下半年趋于平稳."该行表示.(完)

--编译 隋芬;审校 白云

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