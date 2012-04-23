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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 13:19 BJT

〔印尼金融〕印尼股票交易所称,摩根士丹利取得该国券商执照

路透雅加达4月23日电---印尼股票交易所周一表示,该国监管机构已经批准了摩根士丹利(MS.N)在印尼的券商执照,此前摩根士丹力收购了Tiga Pilar Sekuritas的交易所会员资格.

"今日,我们已经批准摩根士丹利的交易所会员资格.这正式宣告他们已经买进Tiga Pilar Sekuritas."交易所主管Urip Budhi Prasetyo表示,证实路透在2月的报导.(完)

--编译 张明钧;审校 侯向明

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