美官员称朝鲜导弹运输车底盘或来自中国

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Matt Spetalnick
路透华盛顿4月21日电---美国一名官员周六称，美国认为，朝鲜近期阅兵式中的导弹运输车的底盘是购自中国一家公司。美国将对中国政府施压，要求其严格执行联合国对朝军售禁令。
这名美方高级官员称，奥巴马政府怀疑，中国制造商向朝鲜出售导弹运输车底盘--并非整车，可能是在出售时认为仅为民用，意味着，此举并未故意违反联合国对朝制裁。
但朝鲜本月稍早的火箭发射事件，造成地区局势紧张化，这类交易在此时曝光，引发美国担忧，中国是否严格遵守对朝军售禁令。
朝鲜周日在平壤举行阅兵式，美国发现其运输发射系统零件产自中国，特别是一辆装载导弹的大型卡车。《纽约时报》最先对上述发现进行了报 道。
《纽约时报》称，美国政府怀疑，参与交易的中方制造商是湖北三江。上述美方官员确认了美政府对此事的具体看法，称该公司可能是将底盘出售给一家掩盖买家真实身份的皮包公司。
中方否认违反任何规定，但一些西方军事专家称，在朝鲜纪念金日成的阅兵式上亮相的一辆八驱现代导弹运输车，是中国设计的，很可能是在中国生产制造的。
美国国防部长帕内塔周四对国会议员称，中国对朝鲜导弹项目提供了一些援助，但他表示，并不了解具体细节。
美国官员称，白宫计划向中方表达担忧，并利用此事向中方施压，要求其严格执行对朝制裁。但尚不清楚美方提出担忧的具体方式。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。