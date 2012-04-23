美官员称朝鲜导弹运输车底盘或来自中国

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Matt Spetalnick

路透华盛顿4月21日电---美国一名官员周六称，美国认为，朝鲜近期阅兵式中的导弹运输车的底盘是购自中国一家公司。美国将对中国政府施压，要求其严格执行联合国对朝军售禁令。

这名美方高级官员称，奥巴马政府怀疑，中国制造商向朝鲜出售导弹运输车底盘--并非整车，可能是在出售时认为仅为民用，意味着，此举并未故意违反联合国对朝制裁。

但朝鲜本月稍早的火箭发射事件，造成地区局势紧张化，这类交易在此时曝光，引发美国担忧，中国是否严格遵守对朝军售禁令。

朝鲜周日在平壤举行阅兵式，美国发现其运输发射系统零件产自中国，特别是一辆装载导弹的大型卡车。《纽约时报》最先对上述发现进行了报 道。

《纽约时报》称，美国政府怀疑，参与交易的中方制造商是湖北三江。上述美方官员确认了美政府对此事的具体看法，称该公司可能是将底盘出售给一家掩盖买家真实身份的皮包公司。

中方否认违反任何规定，但一些西方军事专家称，在朝鲜纪念金日成的阅兵式上亮相的一辆八驱现代导弹运输车，是中国设计的，很可能是在中国生产制造的。

美国国防部长帕内塔周四对国会议员称，中国对朝鲜导弹项目提供了一些援助，但他表示，并不了解具体细节。

美国官员称，白宫计划向中方表达担忧，并利用此事向中方施压，要求其严格执行对朝制裁。但尚不清楚美方提出担忧的具体方式。（完）