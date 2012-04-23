〔中国债市〕金融债收益率下跌,市场走势缺乏方向超跌品种中寻觅机会

路透上海4月23日电---中国银行间债市周一政策性金融债收益率下跌.分析人士指出,近期市场走势缺乏明显方向指引,投资者只能从超跌的金融债中寻觅机会.

另外,上周五国开行发布全年发债计划,降低了机构对其新债供给过大的忧虑,也对金融债走势形成支撑.

近期债市呈现疲态,上海一券商分析师认为,汇丰PMI初值脱离阶段性低位,预示经济触底.预计未来经济加速下滑的可能性在降低,而10年期国债收益率水平很难再下一个台阶,长端品种机会亦有限.

他预计,为稳增长,政策肯定会逐步放松,流动性的改善或有望促成短端品种的向好走势.

汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)4月初值反弹至49.1,脱离上月触及的四个月低位,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1500638]

"国债(收益率)比较稳定,金融债下得多一些,3-4个bp.之前有点超跌了."华东一银行交易员表示.

中国人民银行相关负责人此前称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.[ID:nnCN1497708]

国家开发银行[CHDB.UL]上周五发布公告,预计今年其金融债招标总量为10,550亿元人民币,较去年的10,649.1亿元略降.[ID:nSB1500728]

剩余期限约9.34年的国开行固息债110248tCN110248=CFXM最新双边报价为4.38%/4.30%,相较上日收盘的4.43%/4.33%下跌;剩余期限9.58年的国债110024tCN110024=CFXM最新双边报价为3.54%/3.53%,较上日的3.55%/3.52%变化不大.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.3377 3.7874

上日 3.4040 3.9465

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.2843/3.2361

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8645/2.8136

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5092/3.4303(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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