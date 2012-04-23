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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 13:12 BJT

〔表格〕新加坡3月CPI较上年同期上涨5.2%,增幅高于预估的4.7%

路透新加坡4月23日电---新加坡统计局周一公布:

* 3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨5.2%(路透调查预估为上涨4.7%)

* 新加坡央行3月年核心通胀率为2.9%,月率为0.1%.

表格如下:

CPI 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月

年率(%) 5.2 4.6 4.8 5.5 5.7 5.4 5.5

新加坡央行核心通胀率

年率(%) 2.9 3.0 3.5 2.6 2.4 2.3 2.1

月率(%) 0.1 -0.2 0.9 0.2 0.3 0.3 0.0 (完)

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--编译 丁琦;审校 郑茵

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