〔表格〕新加坡3月CPI较上年同期上涨5.2%,增幅高于预估的4.7%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡4月23日电---新加坡统计局周一公布:
* 3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨5.2%(路透调查预估为上涨4.7%)
* 新加坡央行3月年核心通胀率为2.9%,月率为0.1%.
表格如下:
CPI 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月
年率(%) 5.2 4.6 4.8 5.5 5.7 5.4 5.5
新加坡央行核心通胀率
年率(%) 2.9 3.0 3.5 2.6 2.4 2.3 2.1
月率(%) 0.1 -0.2 0.9 0.2 0.3 0.3 0.0 (完)
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--编译 丁琦;审校 郑茵
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。