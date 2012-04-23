版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 13:47 BJT

〔企业并购〕辉瑞将营养品业务售与雀巢,作价118.5亿美元

路透4月23日电---辉瑞(PFE.N)表示:

* 将剥离营养品业务出售给雀巢NESN.VX

* 现金售价为118.5亿美元

* 营养品业务2011年实现约21亿美元的营收,较2010年增加15%

* 预计营养品业务出售将在2013年上半年完成

* 将拿出部分税后所得进一步回购股票,或投资其它商业发展机会

* 收购交易完成时,所有目前辉瑞营养品业务部门的员工将转至雀巢名下

(完)

--编译 白云;审校 龚芳

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐