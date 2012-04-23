版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 13:48 BJT

〔东京美债〕公债价格持稳,美联储会议前市场谨慎

路透东京4月23日电---美国公债价格周一在亚洲市场持坚,国际货币基金组织(IMF)获得新资金以用于控制欧债危机,但由此带来的宽慰情绪被本周美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议前的谨慎情绪冲淡.

美联储在周二至周三的会议上料不会采取新措施,不过投资者将密切关注主席贝南克会后的新闻发布会,以获得有关未来放松举措的线索.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐