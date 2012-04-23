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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 14:10 BJT

〔印尼评等〕标普称将维持其对印尼的评等,评级展望为正面

路透雅加达4月23日电---标准普尔的一名分析师周一称,该评级机构将维持其对印尼的评等,同时给予正面的评级展望,但不会如市场普遍预期的那样将该国评等上调至投资级,指因印尼的政策环境恶化.

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