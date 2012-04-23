《投行看数据》汇丰PMI初值印证中国经济已触底,5月或调降存准--野村

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京4月23日电---4月汇丰中国制造业PMI初值脱离上月触及的四个月低位,但仍处于50下方.投资银行野村证券周一发布报告称,这支持其对中国经济增速于一季度触底的看法,预计中国5月或调降存款准备金率.
"PMI初值仍处于50下方,显示复苏较为温和.我们期待,二季度,货币和财政政策更趋宽松,"报告称.
野村认为,对于基础设施项目的财政支出力度或加大,且预计5月或调降存款准备金率.
汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的4月初值数据,反弹至49.1,脱离上月触及的四个月低位,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭下方.3月终值为48.3,为近三年来第二低位;过去三年最低水准则是去年11月触及的47.7.[ID:nSB1503368]
中国央行此前自2月24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内首次下调;前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。