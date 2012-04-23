《投行看数据》汇丰PMI初值印证中国经济已触底,5月或调降存准--野村

路透北京4月23日电---4月汇丰中国制造业PMI初值脱离上月触及的四个月低位,但仍处于50下方.投资银行野村证券周一发布报告称,这支持其对中国经济增速于一季度触底的看法,预计中国5月或调降存款准备金率.

"PMI初值仍处于50下方,显示复苏较为温和.我们期待,二季度,货币和财政政策更趋宽松,"报告称.

野村认为,对于基础设施项目的财政支出力度或加大,且预计5月或调降存款准备金率.

汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的4月初值数据,反弹至49.1,脱离上月触及的四个月低位,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭下方.3月终值为48.3,为近三年来第二低位;过去三年最低水准则是去年11月触及的47.7.[ID:nSB1503368]

中国央行此前自2月24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内首次下调;前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降.(完)