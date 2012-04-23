〔中国经济〕上海"营改增"改革形成税收洼地,但难引发企业大迁徙--安永

路透上海4月23日电---上海自今年初起实施的国内首个营业税改征增值税试点令大多本地入选试点企业税赋下降,形成税收洼地效应.不过国际会计和咨询公司安永[ERNY.UL]合伙人周一指出,由于企业迁移所牵涉环节较多,而且"营改增"迟早会遍及全国,因此该项改革不会引发企业大迁徙入沪现象的发生.

安永亚太区间接税主管罗伯特.史密斯在一新闻会上预计,目前包括广东、江苏等省份及北京、重庆、天津、厦门等城市都在积极申请参与"营改增"试点.第二批参与试点的地区可能会包括北京和一个完整的省份.

"在中国关掉一家公司是很困难的,牵涉工商、税务及劳动合同等,迁移是一个很少见的决定."他说,一些外省市的企业可以选择在上海开设分支,或利用上海现有的分支,也能享受试点的好处.

国务院去年宣布,将从今年1月1日起,在上海率先实施营业税改增值税的试点,首先在上海市交通运输业和文化创新、研发等部分现代服务业等开展试点,条件成熟时可选择部分行业在全国范围进行试点.[ID:nSB1176968]

截止1月底,共有逾12万户纳入试点范围,大部分入选企业降低了纳税负担,例如小规模纳税人由原来实行5%的税率降为3%的征收率.

据国内媒体此前报导,研发技术和租赁服务、75%的信息技术和金融服务、80%的文化创业服务人税赋都有不同程度的下降,不过部分交通运输企业的实际税赋有所增加.

"营改增"改革已成为国家结构性减税的突破口,促进国内服务业的发展.国家已提出力争在"十二五"(2011-2015年)期间将"营改增"改革逐步推广到全国范围.(完)