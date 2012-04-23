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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 14:32 BJT

〔中国新债〕大理经开投资集团周二起发行6.5亿元固息企业债,期限七年

路透北京4月23日电---中国大理经济开发投资集团有限公司周一公告称,将于周二(24日)起
发行6.5亿元人民币的固息企业债,期限七年.

  具体条款如下:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率       主体评级  发行时间      主承销商
            (亿元人民币)
  =====================================================================================
  大理经开        6.5       7        8.80%           AA-    4/24-4/28     世纪证券
  投资集团           (第3、4、5、6、7年末分别偿还20%的债券本金)
  =====================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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